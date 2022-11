Gamen fördert die Gehirn-Leistung von Kindern

Mehr Gehirnaktivität bei gamenden Kindern

Dazu haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über 2000 Kinder im Alter von neun und zehn Jahren zuerst befragt, wie viele Stunden sie vor der Videospiel-Konsole sitzen. Dann wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt: In der einen Gruppe waren die Kinder, die nie gamen, in der anderen jene, die angaben, pro Tag mindestens drei Stunden mit Videospielen zu verbringen.