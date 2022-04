Ich kann dich (nicht mehr) riechen

5. Wenn es euch denn mal erlaubt ist, die Tür zum Teenie-Schlag zu öffnen und einzutreten, haut euch der Geruch fast um. Der Mix von nächtlich verspiesenen Ramen-Nudeln, herumliegenden Socken und Sneakers in Grösse 42, die man plötzlich nicht mehr vor der Tür lassen kann - natürlich bei geschlossenem Fenster - ist wahrlich nichts für zarte Eltern-Nasen. Ihr könnt aber insofern beruhigt sein, als dies nur Phase eins ist. In Phase zwei riecht es zusätzlich nach irgend einem penetranten, süsslichen Unisex-Parfum. Ihr wagt es, die Zauberworte «duschen» und «Deo» in den Mund zu nehmen? Siehe Punkt 4.