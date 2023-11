Ein bisschen tricky ist die Sache mit dem Geld. Kind 2 verdient in der Lehre Geld, während Kind 1 noch zur Schule geht. Kind 1 erhält Taschengeld, Kind 2 nicht, was ja schon per se nicht ganz fair ist. Ich halte es bei beiden Kindern so, dass ich alles, was mit ihrer Ausbildung zu tun hat, übernehme (Schulmaterial, ÖV-Tickets), alles andere zahlen sie selbst, Kind 1 vom Taschengeld, Kind 2 vom Lehrlingslohn. Letzterer ist etwas höher als das Sackgeld von Kind 1, weshalb sich Kind 2 auch etwas mehr leisten kann, was völlig in Ordnung ist. Wenn eines in finanziellen Nöten ist, springe ich auch mal ein – total un-robust, ich weiss. Aber ich stehe dazu.