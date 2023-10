Autorin Susanne Fröhlich wettert über «heutige» Mütter

Herzlos oder förderlich?

Anders als die «heutigen» Mütter, habe sie ihre Kinder Robert (25) und Charlotte (32) nicht verwöhnt. Über die beiden sagt sie: «Meine Kinder haben eine Ausbildung abgeschlossen. Die gehen raus in ihr Leben.» Dann kündige sie natürlich «den Dauerauftrag» am selben Tag und löse auch das «Kindermuseum» auf. Damit meint sie, dass sie in ein kleineres Haus gezogen ist, indem es keine Kinderzimmer mehr gibt – schliesslich habe sie auch kein Zimmer bei ihren Kindern.