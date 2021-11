Hilfe, meine Kinder verlernen ihre Muttersprache!

So wie viele andere Schweizer Ausdrücke. So klebte Kind 1 bereits in der 1. Klasse mal einen Zettel auf eine selbst bemalte Tasse, auf dem stand «bitte nicht in die Schbühlmaschine». Von mir hat es das – zugegebenermassen in dieser Schreibweise recht hübsche – Wort nicht. Für mich ist das immer noch eine Abwaschmaschine. Aber meine Kinder essen «Pommes» statt «Pomfrit», spielten mit «Puppe» statt mit «Bäbi», räumen den «Schrank» statt den «Chaschte» ein und drücken «Pickel» aus statt «Püggeli» oder «Bibeli». Und wenn Kind 2 jeweils sagt «Ich muess no arbeite», klingt das schon fast wie eine Beleidigung für meine Schweizer Ohren.