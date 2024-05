Dieser Harrison Butker hielt einen Vortrag an einer Schule im US-Bundesstaat Kansas, bei dem er sich mit folgenden Worten an die Teenager-Mädchen wandte: «Ich wage zu vermuten, dass die meisten von euch sich am meisten auf ihre Ehe und die Kinder freuen, die sie in die Welt setzen werden. Meine wunderbare Frau wäre die erste, die sagen würde, dass ihr Leben erst richtig begann, als sie ihrer Berufung als Ehefrau und Mutter nachkam.» In diesem Stil gings weiter.