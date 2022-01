«Soll ich jetzt da reingehen? Ich weiss, dass sie weint. Seit fast einer Stunde. Will sie, dass ich reinkomme? Oder will sie einfach ihre Ruhe? Soll ich etwas sagen? Etwas fragen? Und wenn ja, was? Was ist los? Eine schlechte Note? Liebeskummer? Ein Streit mit einer Freundin? Ist ja nicht so, dass ich da super gross helfen könnte. Floskeln wie ‹Ist nicht so tragisch› oder ‹Geht vorbei› schaden mehr, als dass sie nützen. Ich hab brutal Respekt davor, irgendwann zu realisieren, dass ich mehr hätte machen müssen, besser zuhören, besser hinschauen. Psychische Probleme bei Jugendlichen haben massiv zugenommen, auch in ihrem Umfeld. Traurig zu sein – auch mal ohne Grund –, ist ein Stück weit normal in ihrem Alter. Aber wo ist die Grenze? Und was, wenn ichs nicht schnalle? Ich weiss jetzt total nicht, wie ich mit diesem Häufchen Elend umgehen soll. Vielleicht sollte ich einfach reingehen, und ihr sagen, dass ich überfordert bin. Dann weiss sie immerhin, dass sie nicht die Einzige ist.»