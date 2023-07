Lustigerweise haben wir alle eine total verzerrte Wahrnehmung der jeweils anderen, was das Kommunizieren angeht. Wir – die Generationen der Babyboomer und X-ler – haben immer das Gefühl, «die Jungen reden ja nicht mehr». Das ist nur zum Teil richtig. Untereinander kommunizieren sie nämlich mehr oder weniger pausenlos. Halt einfach auf anderen Kanälen als wir. Wenn wir denken, sie treiben sich nur noch auf Social Media oder in Games rum, ist das in Tat und Wahrheit auch eine Art von Kommunikation. Und zwar eine, die total real ist. So habe ich in der Zwischenzeit gelernt, nicht in Unterwäsche hinter meiner Tochter durchzugehen, wenn sie am Laptop sitzt – ausser ich will, dass ihr gesamter Freundeskreis mich halb nackt sieht. In unserer Wohnung sitzt regelmässig ein halbes Dutzend unsichtbarer Teenager, die alles mitbekommen, was bei uns läuft, und dies auch ungeniert kommentieren («Was ist das für ein Shirt, die deine Mum da trägt? Was ist das für ein Wasser, das sie trinkt? Was ist das für ein komisches Geräusch?»)