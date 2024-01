Willkommen zurück, Schusseligkeit. Ich wurde schon mit einer guten Portion davon geboren. Bereits als Kind lief ich ständig in Möbel und stolperte über Sachen. Meine Mama nannte mich «Fräulein-Kopf-in-den-Wolken». Zwischendurch wurde es besser; als ich schwanger war, rannte ich aber wieder ständig in irgendwelche Türrahmen. Ich segelte sogar mal im 9. Monat eine Treppe runter, zum Glück ist nichts passiert dabei. Und jetzt ist sie stärker als je zuvor, meine «Wolkigkeit». Kürzlich bin ich am selben Tag drei mal (!) in die verkehrte Richtung auf eine Rolltreppe gelaufen. Und an der Freundin meiner Tochter, die wir jeden Morgen am immer gleichen Ort aufpicken auf der Fahrt zum Bahnhof fahre ich mindestens zweimal pro Woche vorbei. Weil ich in Gedanken noch bei dem TikTok-Video bin, das zeigt, wir man Augenringe kaschiert.