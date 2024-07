Fast 40 Prozent aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren schon mal in psychotherapeutischer Behandlung. So viele wie noch in keiner Generation zuvor. Und ich stelle jetzt eine gewagte Behauptung auf: Genau das wird die Mitglieder der Generation Z dereinst zu besseren Eltern machen als wir oder unsere Eltern oder Grosseltern es waren. Nicht, weil sie mehr mentale Probleme haben als wir. Haben sie nämlich gar nicht. Denn, ob ihrs glaubt oder nicht, absolut jede und jeder von uns schleppt ein Rucksäckli voller Psycho-Shit mit sich rum, um es mal salopp auszudrücken. Mancher dieser Rucksäcke ist schwerer, mancher etwas leichter. Manche von uns sind besser darin, sie zu schultern, andere gehen dabei fast zugrunde. Und jetzt kommts: Die allermeisten von uns haben keine Ahnung, was in diesem Sack alles drinsteckt, und warum wir uns oftmals so schwer damit tun.