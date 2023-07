Was für ein Katzenjammer!

Und während Katze 2, die Jüngere, sich einfach hin und wieder am Fussende des Bettes zusammenrollt und dort schläft, was total akzeptabel ist, trampelt Katze 1 mitten in der Nacht auf dem Bett – und auf mir – herum, letzthin lief sie zweimal über meinen Kopf. Je nachdem miaut sie auch in mein Ohr, weil sie findet, es sei jetzt Zeit zum Spielen. Das Schlimmste: Meine Babys konnte ich jeweils stillen, wenn sie weinten, danach war wieder Ruhe. Was ich machen muss, damit diese Katze mich schlafen lässt, hab ich keine Ahnung. So fühle ich mich morgens öfter mal wieder so, als ob ich ein Neugeborenes hätte, das mich regelmässig aufweckt.