«Ich bin ich bin ich bin ich»

So stehe ich jetzt mehr oder weniger am gleichen Punkt wie meine pubertierenden Kinder. Nicht nur körperlich und hormonell (ich könnte jede Woche über diese verfluchten Wechseljahre schreiben, aber irgendwann hat man das dann ja auch gesehen, gell), sondern auch, was die Orientierungslosigkeit und die Suche nach sich selbst betrifft. Ich bin immer noch viele. Ich bin immer noch Mutter, Partnerin, Freundin, Arbeitskollegin. Und ich möchte diese Rollen weiterhin so gut ausfüllen, wie ich kann. Aber ich möchte mich nicht mehr ausschliesslich über sie definieren. Aber eben – wenn ich nicht «Mami von», «Partnerin von», «Freundin von» oder «Arbeitskollegin von» bin – wer bin ich dann? Was ich inzwischen herausgefunden habe: Ja, ich bin. Ich bin auch unabhängig von meinen Rollen ich. Wer genau das ist, dessen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber während mich die Suche nach mir selbst vor einiger Zeit noch in Panik versetzte, macht sie mir immer mehr auch Freude (auch wenn ich bei Weitem nicht nur schmeichelhafte Seiten an mir (wieder) entdecke ...). Was ich mittlerweile auch weiss: Den Fokus an diesem Punkt meines Lebens auf mich selbst zu richten, macht mich nicht zu einer schlechten Mutter, Partnerin oder Freundin. Es bringt mir den Menschen näher, mit dem ich ganz sicher den Rest meines Lebens verbringe.