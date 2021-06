Abends hab ich hingegen aufgehört, auf irgendwelche Befindlichkeiten und Vorlieben Rücksicht zu nehmen. Irgendwann hat man sich an diesen angeekelten Gesichtsausdruck gewöhnt und hört sogar über die blödesten Sprüche hinweg («Was ist das Grüne hier? Ja, kann schon sein, dass das Essen ist, aber sicher nicht für Menschen. Für Kaninchen.») Aber ich finde immer wieder Wege, trotz allem noch etwas Gesundes in dieses kulinarische Tiefflieger-Kind reinzukriegen. Man gestatte mir, voller Stolz meine Wochen-Bilanz zu verkünden: Spargeln (im Risotto), Peperoni (auf einer Pizza. Gut, er hat sie aussortiert, aber ich glaube, er hat immerhin zwei, drei gegessen, die er nicht aus dem Käse rausgekriegt hat), Rüebli und Sellerie (in einer Sauce versteckt), Spinat (ich hab gesagt, wer keinen Spinat isst, kriegt auch kein Fleisch), Salat (derselbe Trick wie beim Spinat). Was bin ich doch für eine gute Mutter!