Hinter der Bühne

Ihm gegenüber, in der Theatergarderobe, stand Salerno, im Mundwinkel eine filterlose Lucky Strike, im Gesicht ein aufgesetztes Lächeln, in der Brusttasche ein seidenes Taschentuch. Zum Reden nahm Salerno die Zigarette nicht aus dem Mund: «Nein, mein lieber Dafflon, nein, nein, nein. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.» Der Besucher trug einen perfekt geschnittenen Nadelstreifenanzug. Er suchte in der engen Garderobe den Punkt, der am weitesten vom verzweifelten Dafflon entfernt war. Social Distancing – der Begriff gefiel ihm schon deshalb nicht, weil das Wort «sozial» darin enthalten war. Sozial war etwas, was in seiner Welt keinen Platz hatte. Dennoch suchte er physische Distanz, und als er weit genug weg stand, sagte er: «Wissen Sie, Dafflon, mein Problem ist das Geld, das Sie mir schulden. Sie sollten mir das Geld zurückzahlen. Und was tun Sie stattdessen? Sie erzählen von Ihren Problemen. Unser gemeinsames Problem ist allerdings, dass mich Ihre Probleme nicht interessieren. Ihre Probleme langweilen mich. Mich interessiert nur mein Problem. Und mein Problem beläuft sich mittlerweile auf 54'000 Franken.»