Blau, blau, blau sind alle meine Fanatsy-Serien

Ein junger Mann hört ein Geräusch hinter sich, als er nachts durch die Strassen läuft. Er dreht sich um, schaut, ob jemand ihn vielleicht verfolgt, versteckt sich in einer Gasse. Plötzlich hört man Schreie und offensichtlich findet ein Kampf statt – aber wir bekommen als Zuschauende nichts davon mit, weil die Farbgebung natürlich so dunkel ist, dass man auf dem Bildschirm nichts mehr erkennen kann. Doch wie oft musste ich schon mit dem Laptop unter die Decke kriechen, um so in einer kleinen, lichtundurchlässigen Höhle mitverfolgen zu können, was da gerade bei «Carnival Row» vor sich geht?! Das ist eine Tatsache, die ziemlich nerven kann, denn wenn es nur ein bisschen zu hell um mich herum ist, sehe ich nicht mehr wirklich, was in der Serie passiert. Da kann ich bei «Shadow and Bone» oder «Lockwood & Co.» ja direkt das Buch lesen…da muss ich mir die Bilder dann auch einfach im Kopf vorstellen.