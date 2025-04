Damit müssen wir beim Absetzen der Pille rechnen

Symptom 1: Migräne und Pille

«Dass die Pille Migräne auslösen kann, ist bekannt. Meistens bei Frauen mit einer genetischen Veranlagung. Viele Frauen leiden während der Menstruation an Migräneattacken. Das kommt vom Östrogenabfall während der siebentägigen Pillenpause. Warum Migräne aber auch während der stabilen Phase aufkommt, können Forscher noch nicht erklären. Falls dieses Problem auftritt, bieten wir in der Schweiz die einzige Spezialsprechstunde für Frauen mit Migräne an, bei der man auch den hormonellen Aspekt betrachtet und nicht nur den neurologischen.»