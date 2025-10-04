Die guten Momente entlarven schlechte Freunde

So rettet man eine Freundschaft aus der Schieflage

Für die Gesundheit ist es also wichtig, bei Freundschaften aufs Bauchgefühl zu hören. Allerdings muss das Ende einer kriselnden Freundschaft nicht zwangsläufig der Kontaktabbruch sein. Es gibt ein Zurück in eine gesunde zwischenmenschliche Beziehung. «Das kann gelingen, wenn beide es wirklich wollen», sagt Scheuermann. «Am Anfang stehen meist klärende Gespräche: sich gegenseitig mitteilen, was einen verletzt hat, wie es einem geht, was man sich wünscht.» Manchmal brauche es auch eine Entschuldigung, kleine Zeichen der Verbundenheit oder gemeinsame Unternehmungen. «Beziehungspflege bedeutet, aktiv zu investieren, nicht nur darüber reden. Und dann hilft es, einfach wieder gemeinsame Zeit und Erlebnisse zu schaffen.»