Auch in homosexuellen Beziehungen?

Es ist vor allem in heterosexuellen Beziehungen ein Thema. Männer untereinander gehen offener mit ihrer Sexualität um. Und in Beziehungen zwischen zwei Frauen erlebe ich die Problematik ebenfalls selten. Was wohl daran liegt, dass die Orgasmusfrequenz von Frauen, die mit Frauen Sex haben, wesentlich höher ist als bei Frauen, die mit Männern schlafen.