Mythos 1: Eisenmangel entsteht durch Verzicht auf Fleisch

Was stimmt, ist, dass unser Körper das im Fleisch enthaltene Eisen besser aufnehmen kann als pflanzliches. «Aber das bedeutet nicht, dass es Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, zwingend an Eisen fehlt», sagt Rovó. Wer sich fleischlos ernährt, tut allerdings gut daran, sich zu erkundigen, welche Lebensmittel und vor allem welche Kombinationen Sinn machen. So verbessert zum Beispiel Vitamin C die Eisenaufnahme. Was die Aufnahme von Eisen hingegen hemmen kann, ist der Konsum von Kaffee und Tee. Daher wird empfohlen, den regelmässigen Konsum zusammen mit der Einnahme eisenreicher Lebensmittel zu vermeiden. Dabei sei die Eisenaufnahme aber sehr individuell, betont die Expertin. «Es gibt Leute, die ernährungstechnisch alles richtig machen und trotzdem Mühe mit der Eisenaufnahme haben. Das könnte zum Beispiel an Problemen mit dem Verdauungssystem liegen.»