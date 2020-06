Alles kam anders: Training im Lockdown – mit Kindern!

Bis jetzt trieb mich nur äusserer Druck zum Sport. Der fehlte plötzlich. Denn seien wir ehrlich. Ob 2020 überhaupt irgendjemand in New York einen Marathon laufen wird, steht in den Sternen. Das Coronavirus hat den Big Apple ganz besonders in der Zange. Und wie aktuell die #BlackLiveMatters-Bewegung zeigt, hat die Stadt wie das ganze Land wichtigere und dringlichere Probleme zu lösen, als die Organisation eines Marathons während/nach/vor der nächsten Pandemie. Was das für mich bedeutet, so im Kleinen? Ich kann mich nicht mehr auf den äusseren Druck als Treiber verlassen. Ich muss das plötzlich ganz alleine schaffen. Mich nur für mich aufraffen. Das ist mir beim Sport zumindest völlig neu. Noch (also am Anfang des Lockdown) kostet es mich jedes einzelne Mal Überwindung, die Schuhe zuzuschnüren. Vom Krafttraining viermal die Woche abends, wenn die Kinder schlafen und ich eigentlich lieber ein Gläschen Wein vor dem TV schlürfen würde, hab ich noch gar nicht zu schreiben begonnen.