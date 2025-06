Diese Gefahren lauern beim Wandern

5. Wetter im Blick behalten

«Wir empfehlen bei Bergwanderungen immer, Sonnen- und Regenschutz mitzunehmen und unterwegs den Himmel zu beobachten», sagt Cornali. Denn in den Bergen kann das Wetter auch bei guter Prognose rasch umschlagen und starke Temperaturunterschiede können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Bei Anzeichen von Gewitter rät die Expertin, frühzeitig in einer Hütte, in grossen Höhlen oder unter Felsvorsprüngen Schutz zu suchen – aber immer mit ausreichend Abstand zur Wand. «Wer im freien Gelände von einem Gewitter überrascht wird, sollte in die Hocke gehen, die Füsse eng zusammenstellen und wenn möglich den Rucksack als isolierende Unterlage nutzen.» Exponierte Orte wie alleinstehende Bäume, Waldränder, Bergbahnmasten oder den Grat eines Berges unbedingt meiden. Wichtig sei auch, dass man mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Personen und Metallgegenständen wie Wanderstöcken halte.