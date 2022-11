Warum ist Indoor-Walking so gesund?

Natürlich ist Indoor-Walking nicht so effektiv wie die Alternative im Freien. Dafür werden die Gelenke auf dem weichen Fussboden mehr geschont als auf dem Asphalt draussen. Und auch die Sturz- und Verletzungsgefahr sinkt erheblich. Ein weiterer Vorteil: Dieser Fitness-Trend ermöglicht regelmässige Bewegung unabhängig von Ort und Zeit. Dies bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung, kurbelt die Fettverbrennung an und ist sozusagen ein Lebenselixier für unsere Gelenke: Da der Gelenkknorpel nicht direkt durchblutet wird, ist ein Mindestmass an Bewegung erforderlich, um ihn über die Gelenkflüssigkeit mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen - und somit am Leben zu erhalten.