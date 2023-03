Jennifer Lopez verrät ihre knallharte Morgenroutine

J.Lo achtete nicht immer so gut auf sich

Als ihre Karriere begann, achtete Lopez weniger auf Stress. «Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich drei bis fünf Stunden pro Nacht geschlafen habe. Ich war den ganzen Tag am Set und die ganze Nacht im Studio und machte Junkets und drehte Videos an den Wochenenden. Ich war Ende 20 und dachte, ich sei unbesiegbar», schrieb sie im Juli 2022 in «On the JLo».