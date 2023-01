Das ist die beste Tageszeit fürs Workout

Hand aufs Herz: Was tut ihr an einem Wochenende als Erstes? Drückt ihr bei eurem Smartphone auf die Snooze-Taste oder hüpft ihr aus dem Bett und stürzt euch in die Sportklamotten? Wer bei Letzterem die Hand hebt, ist tatsächlich im Vorteil. Denn Morgenstund hat bekanntlich nicht nur Gold im Mund, sondern laut einer neuen Studie auch deutliche Vorteile in puncto Fitness. Wer nämlich um die richtige Uhrzeit trainiert, lebt gesünder und wahrscheinlich länger.