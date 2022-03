Regenerieren

Fast so wichtig wie der Sport selbst ist auch die Ruhephase. Unser Körper benötigt eine Pause, um nach einem intensiven Workout wieder in die Gänge zu kommen und um die Trainingsbelastung zu kompensieren. Während wir also nach dem Sport etwas essen und uns ausruhen, baut er unsere Reserven wieder auf und kurbelt die nötigen Reparaturprozesse an, um die während der körperlichen Belastung entstandenen Verletzungen in der Muskulatur wiederherzustellen. Generell gilt: Je intensiver unser Training, desto länger die Pause.