Weniger als ihr denkt, mehr als ihr macht

So viel Cardiotraining sollten wir pro Woche machen

Wenn wir kurz pausieren, eine Verschnaufpause einlegen und uns fragen: «Wieviel Ausdauertraining sollte ich pro Woche machen?», sind wir bestimmt nicht allein. Diese besonders schweisstreibende Form des Trainings ist, gelinde gesagt, anstrengend. Aber es lohnt sich, mehrmals pro Woche zu trainieren. Wegen der vielen Vorteile, die das mit sich bringt.