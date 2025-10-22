Vier Tricks für mehr Trainingserfolg

Wer eine Sportart gefunden hat, die ihr oder ihm Spass macht, bleibt langfristig am Ball. Blöd nur, dass sich der Körper rasch an die selben Trainingsabfolgen gewöhnt. Das ist auf Dauer nicht nur für ihn, sondern auch für uns ganz schön langweilig. Denn Fortschritte sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie pushen uns zusätzlich und machen Lust auf mehr, da unser Verhalten durch primäre Belohnung bestimmt wird. Darum wirken sich Trainingserfolge positiv auf unser Sportverhalten aus. Diese vier Tricks helfen dabei.