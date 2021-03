Warum wir jetzt wieder Rollschuhfahren

Warum der Hype?

Früher wurde der Rollsport oft als Eiskunstlauf-Ersatztraining während der Sommermonate genutzt und stand immer nur im Schatten des Eiskunstlaufes. Das neu erweckte Interesse an den Schuhen auf Rollen kommt nun aber nicht von ungefähr. Schliesslich erleben gerade die Neunziger Jahre eine Wiedergeburt und Sportarten, die an unsere Kindheit angelegt sind wie Hula-Hoop-Training, werden immer beliebter. Die Pandemie tut ebenfalls ihr übriges dazu, denn der Sport befriedigt den Bewegungsdrang und ist in Gruppen auf Abstand möglich.