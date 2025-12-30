Was sind die besten Übungen für Yoga-Anfänger?

Die Motivation ist gross. Vor allem frisch zum Jahresbeginn ist die Lust, sich endlich von der Couch zu schälen, unermesslich. Eine Energie, die wir unbedingt nutzen sollten. So wie wir uns Menschen kennen, wird die wohl nämlich von Kalenderblatt zu Kalenderblatt wieder sinken. Also: Ab in die Leggings und los gehts. Nur womit überhaupt? Eine besonders sanfte, gleichzeitig aber effektive Art, wieder mit dem Sport zu beginnen, bietet Yoga. Die über 2000 Jahre alte Praxis stammt aus dem indischen Ayurveda und soll zusammen mit Meditation und Atemübungen nicht nur Körper, sondern auch den Geist stimulieren.