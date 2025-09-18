5 Frühstückstipps zum Abnehmen

Wer dauerhaft abnehmen möchte, sollte keinesfalls auf das Zmorge verzichten. In der Nacht verbrennt der Körper die Energiereserven, die am nächsten Morgen für ein Hungergefühl sorgen. Ein ausgewogenes und proteinreiches Frühstück sättigt und verhindert gefährliche Heisshungerattacken während des Tages. Auch die Konzentrationsfähigkeit hängt stark vom morgendlichen Verzehr ab: Kohlenhydrate und Eiweiss liefern Energie und fördern die Konzentration am Morgen. Zuckerhaltiges Müsli, Toastbrot und Gipfeli sind stattdessen ungesund, kalorienhaltig und machen müde.