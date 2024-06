Matcha

Der Superfood-Drink ist tatsächlich so gut, wie sein Ruf: Er weckt durch Teein statt Koffein, das sich erst im Darm freisetzt und so sanfter und länger wach macht. Das Nachmittagstief, das ein Kaffee häufiger mal verursacht, bleibt aus. Plus: So ein Matcha Latte macht auf dem Instagram-Foto deutlich mehr her, als ein Filterkaffee.