4 Fehler, die wir bei der Zubereitung von Haferflocken machen

Doch so gut ihr Ruf auch sein mag, schmecken die Flocken völlig «nackt» nur mässig. Darum pimpen wir sie mit vermeintlich gesunden Zutaten, um sie leckerer zu machen. Die Folge: Unser Müesli hat schlussendlich genauso viele Kalorien wie Pancakes & Co. Um nicht in die Kalorienfalle zu tappen – schliesslich essen wir Haferflocken nicht, um zuzunehmen –, müssen wir diese 4 Zubereitungsfehler künftig vermeiden: