Knoblauch in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Ingwer im Sonnenblumenöl anbraten. Karotten, Lauch, Apfel und Currypaste beigeben und mitrösten. Mit Gemüsebouillon ablöschen und zur Hälfte einreduzieren lassen. Kokosmilch beigeben und die Suppe für 15 Minuten köcheln lassen. Limettenblätter und Zitronengras beigeben und für weitere 15 Minuten köcheln lassen. Die roten Linsen und die feinen Apfelwürfel für 5 Minuten im Wasser weichkochen. Absieben und warm stellen. Ingwer, Limettenblätter und Zitronengras aus der Suppe entfernen, dann die Suppe mit dem Stabmixer pürieren.