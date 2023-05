Einer dieser unzähligen Geschmäcker ist die Kombination aus besagtem Natrium und der in den Erdbeeren enthaltenen Fruktose. Diese Power-Kombination sorgt dafür, dass wir das Aroma stärker wahrnehmen als sonst. Oder anders gesagt: Salz macht Süsses noch süsser. Wer also ab sofort eine Prise Natrium über ihre oder seine Früchte streut – dieser Trick funktioniert auch bei Melonen und Co. –, intensiviert nicht nur deren Geschmack, sondern spart dabei auch ordentlich Kalorien. Das tut bekanntlich nicht nur unserer Linie, sondern auch unseren Zähnen gut. Win win für alle.