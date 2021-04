Dann sollte man die Finger von Haferflocken lassen

juckender Mund und kratziger Hals

juckende Hautreizungen

juckende Augen und eine laufende oder verstopfte Nase

Übelkeit oder Erbrechen

Blähungen und Durchfall

Atembeschwerden

In Verruf sollten die Flocken trotz dieser seltenen Ausnahmen aber nicht gleich geraten. Wer Hafer gut verträgt und keines der genannten Symptome bei sich entdeckt, kann sich weiterhin an Porridge & Co. und den vielen Benefits der Flocken erfreuen. Was zum Beispiel passiert, wenn man jeden Tag Haferflocken frühstückt, erfahrt ihr hier >