Salat, der bereits Salatsauce dran hat

Seit eh und je diskutiert die Menschheit darüber, ob denn nun Salat mit Essig dran auf den Kompost darf oder nicht. Die Antwortet: Essig sollte generell nicht kompostiert werden, aber in kleinen Mengen ist es nicht ganz so dramatisch. Der Grund? Essig ist für Mikroorganismen ein gefundenes Fressen, sobald die Essigsäure verdünnt ist. Ausserdem werden Fruchtfliegen durch die Sauce sehr stark angezogen.