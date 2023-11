Kurz vor der Adventszeit packen wir unsere Guezli-Formen wieder aus! Anisbrötli bis Zimtsterne stehen bei kleinen und grossen Backkünstler*innen auf dem Programm. Zu den Grundzutaten gehört nicht immer viel. Butter, Mehl – und Eier sind die geläufigsten. Das Gelbe vom Ei kommt aber meist mehr zum Einsatz als das Weisse. Was also machen mit den Eiweissresten? Auf keinen Fall wegkippen. Food Waste will schliesslich keiner betreiben. Eiweiss, das übrig bleibt, also unbedingt weiterverwerten. Als Beauty-Maske etwa. Zum Suppe klären oder als Suppeneinlage. Und natürlich für weitere Desserts. Die besten Tipps: