Das passiert, wenn wir täglich einen Apfel essen

Machen wir eine kleine Zeitreise. Und zwar ins Jahr 1866. Damals tauchte in einer walisischen Zeitschrift zum ersten Mal der Satz auf: «Eat an apple on going to bed, and you'll keep the doctor from earning his bread» (also: «Iss einen Apfel vor dem Zubettgehen und dein Arzt kann sich seine Brötchen nicht mehr verdienen»). Schon damals war also klar, dass Äpfel eine Menge für unser Immunsystem tun. Und auch heute, rund 150 Jahre später, glauben wir an das Sprichwort «An apple a day keeps the doctor away». Falsch ist das sicher nicht. Ganz auf die Redewendung verlassen, sollten wir uns aber nicht. Denn mit einem Apfel alleine halten wir uns den Arzt natürlich nicht vom Hals. Damals wie heute steht der Apfel eher stellvertretend für eine gesunde Ernährung. Ein bisschen Lob hat die kleine Frucht dennoch verdient. Hier kommen sechs Gründe, weshalb Äpfel richtige Gesundheits- und Beautybooster sind:
1. Nährstoffbombe
Äpfel enthalten besonders viel Vitamin C. Ein täglicher Verzehr der Frucht stärkt eure Abwehr und beugt grippalen Infekten und Fieber deutlich vor. Zudem enthält sie jede Menge Ballaststoffe, Antioxidantien und Spurenelemente.
2. Schlafmittel
Greifen wir nochmals das ursprüngliche Sprichwort auf. Laut Studien, soll das Essen eines Apfels ein paar Stunden vor dem Zubettgehen, nämlich für einen tiefen Schlaf sorgen. Der Grund? Äpfel bewirken eine gleichmässige Verteilung des Blutzuckers in der Nacht. Das lässt uns besser und erholsamer durchschlafen.
3. Gut für unser Herz
Als wäre das nicht genug, sollen Äpfel auch Arterienverkalkung vorbeugen, die im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt führen können. Das liegt am hohen Pektin-Gehalt der Frucht, welcher den Cholesterinspiegel im Blut senkt. Der Stoff befindet sich aber vor allem in der Schale des Apfels. Deshalb die Frucht bitte auf keinen Fall schälen, sondern immer ganz essen!
4. Für eine straffe Haut
Auch in Sachen Beauty kann der Apfel so einiges. Durch seine stark antioxidative Wirkung, regt er die Verjüngung des Körpers an und lässt das Körpergewebe fest und elastisch bleiben.
5. Bringt unsere Verdauung in Schwung
Nicht ohne Grund sind Äpfel auch oft Bestandteil von Diäten und Entschlackungskuren. Die Frucht ist nämlich nicht nur kalorienarm, sondern hemmt das Hungergefühl und regt die Verdauung an.
6. Sorgt für weisse Zähne
«An apple a day keeps the dentist away» – könnte man eigentlich auch sagen. Ums tägliche Zähneputzen kommt ihr natürlich nicht herum. Das Kauen eines Apfels regt aber die Speichelproduktion an und verringert so die Bakterienproduktion im Mund. Aaaber Achtung: Einen Apfel essen und direkt danach die Zähne putzen – das solltet ihr besser lassen. Denn die Säure im Apfel löst den Zahnschmelz ein wenig an. Mit einer Zahnbürste würdet ihr dann die hauchdünne Schicht auf euren Zähnen wegbürsten. Also lieber nach dem Verzehr des Apfels circa eine Stunde mit dem Zähneputzen warten.