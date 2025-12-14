Das passiert, wenn wir täglich einen Apfel essen

Machen wir eine kleine Zeitreise. Und zwar ins Jahr 1866. Damals tauchte in einer walisischen Zeitschrift zum ersten Mal der Satz auf: «Eat an apple on going to bed, and you'll keep the doctor from earning his bread» (also: «Iss einen Apfel vor dem Zubettgehen und dein Arzt kann sich seine Brötchen nicht mehr verdienen»). Schon damals war also klar, dass Äpfel eine Menge für unser Immunsystem tun. Und auch heute, rund 150 Jahre später, glauben wir an das Sprichwort «An apple a day keeps the doctor away». Falsch ist das sicher nicht. Ganz auf die Redewendung verlassen, sollten wir uns aber nicht. Denn mit einem Apfel alleine halten wir uns den Arzt natürlich nicht vom Hals. Damals wie heute steht der Apfel eher stellvertretend für eine gesunde Ernährung. Ein bisschen Lob hat die kleine Frucht dennoch verdient. Hier kommen sechs Gründe, weshalb Äpfel richtige Gesundheits- und Beautybooster sind: