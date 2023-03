Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Dosentomaten in ein Sieb abgiessen und den Saft auffangen. Tomaten der Länge nach halbieren, auf einem Backblech verteilen. Mit Olivenöl beträufeln und im Ofen rund 30 Minuten backen, bis die Ränder leicht gebräunt und karamellisiert sind. Zum aufgefangenen Tomatensaft geben.

In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und die Zwiebel darin glasig dünsten. Die Tomaten samt Saft dazugeben und 30 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Mixer fein pürieren. Die Paccheri in kochendem Salzwasser bissfest kochen. Mit einem Schaumlöffel direkt zum Sugo geben und darin ein paar Minuten schwenken, bis sie fertig gegart sind. Jetzt kommt das Finish: Die kalte Butter und den Parmesan einrühren und etwas Basilikum hineinzupfen.