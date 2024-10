Zubereitung:

Die Linsen mindestens 2 Stunden oder über Nacht in Wasser einweichen. Danach Linsen waschen und in eine Schüssel geben. Zutaten bis und mit Zitronensaft dazugeben und alles in dem Foodprozessor oder im Mixer zu einem Teig mixen und daraus runde Brötchen formen. Wer mag, wälzt sie – je nach Gusto – in einigen Kernen, Samen oder Nüssen, bevor sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech kommen und im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen 20 bis 30 Minuten goldgelb gebacken werden. Etwas auskühlen lassen und sofort geniessen oder in einem Gefrierbeutel in den Tiefkühler geben, dort halten sich die Brötchen mindestens 2 Monate. Tipp: Natürlich kann aus dem Teig auch ein grosses Brot gebacken werden. Das selber formen und auf ein Backblech oder in eine Cakeform geben.