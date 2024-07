Man nehme einen oder zwei Becher Joghurt oder Skyr – Nature oder mit Aroma – was man lieber mag. Das wird auf einem mit Backpapier belegten Blech oder in einer anderen Form flach ausgestrichen, wie eine Rinde. Dann kommt das Topping: Erdbeeren, Himbeeren, Heidel- und Brombeeren eignen sich sehr gut zum Draufgeben. Auch Nüsse nach Wahl kann man über Joghurt oder Skyr streuen. Aber etwas andrücken, damit es auf dem Joghurt haften bleibt. Wer es süss mag, verziert alles noch mit einer Schokoladencouvertüre, Frucht- oder Vanillecreme. Dann kommt alles ins Gefrierfach für ein paar Stunden. Hat man Lust auf einen kalten Bissen, einfach ein Stück abbrechen, geniessen und den Rest in einen Tiefkühlbeutel und zurück ins Gefrierfach legen. So hat man immer einen Vorrat an «Frozen Yogurt Bars».