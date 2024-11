Essig

Wenig überraschend also, dass auch Essig – vor allem destillierter weisser Essig – zu den ewig haltbaren Lebensmitteln gehört. Seine saure Natur verhindert das Wachstum von Mikroorganismen und er kann endlos in der Küche verwendet werden. Auch aromatisierter Essig hält lange, sollte aber an einem kühlen, dunklen Ort gelagert werden.