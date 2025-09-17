Diese Fruchtkerne dürfen wir mitessen

An der exotischen Frucht ist wirklich alles gesund: das orangefarbene Fruchtfleisch, die tief schwarzen Kerne und sogar die Blätter! Dank dem Enzym Papain kurbeln die Kerne unseren Stoffwechsel an, halten die Gefässe sauber und wirken entzündungshemmend. Ausserdem helfen sie bei der Bekämpfung von Darmparasiten. Weil sie eine leichte Schärfe haben, kann man sie auch zum Würzen verwenden. Dazu trocknet man die Kerne bei 50 Grad für zwei bis drei Stunden im Backofen, gibt sie in eine Pfeffermühle und kann damit ab sofort allerlei Gerichte verfeinern.

Wassermelonenkerne: