Mindestens zwei Liter stilles Wasser sollten täglich getrunken werden. Dabei hat es im besten Fall Zimmertemperatur, denn zu kühles Wasser sorgt für Magenschmerzen. Wasser ist das wichtigste Transportmittel für den Körper. Es sorgt dafür, dass Nährstoffe in die Zellen gelangen und Giftstoffe aus dem Körper geschwemmt werden. Ausserdem steigert ausreichendes Trinken das Sättigungsgefühl und lindert Heisshungerattacken. Wer lieber mehr Geschmack im Getränk hat, der kann Ingwer, Minze und Gurke in sein Wasser geben – so schmeckt es frisch und wirkt zusätzlich entschlackend.