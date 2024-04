Das Wasser und den Essig in eine kleine Pfanne geben, Pfefferkörner und kleingeschnittene Schalotten dazugeben. Alles aufkochen und auf 1/3 einreduzieren. Durch ein Sieb abseihen, Flüssigkeit auffangen.

Die Butter in eine Pfanne geben und schmelzen lassen (die Molke muss nicht entfernt werden).

Eigelbe, einen Spritzer Zitronensaft, wenig Salz und Weisswein in ein hohes Gefäss geben und mit dem Mixstab etwas aufschäumen. Die Reduktion (sie gibt der Hollandaise den Geschmack) beifügen und mit dem Stab weiter mixen. Dann die geschmolzene, heisse Butter nach und nach beigeben und immer weiter mixen. Wird die Masse zu dick, etwas heisses Wasser (zum Beispiel vom Spargelwasser) zum Verdünnen dazugeben. Weitermixen, bis die Sauce glänzt und etwas heller wird. Voilà, fertig ist sie, die selbstgemachte Sauce Hollandaise!