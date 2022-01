Und am meisten liebt die Haferflocke…

Wie gesagt: Sie kann so vieles. Nur nicht alleine sein. Die Flocke lebt von der Gesellschaft. So bedürftig ist sie. Ohne Topping ist sie nur ein lebloser Haufen. Einer, der umschmeichelt und gekrönt werden will. So verarbeiten wir sie zu Porridge, toppen sie mit Früchten. Besonders eine Frucht kann den Abnehm-Effekt, den Haferflocken alleine schon mit sich bringen, vergrössern. Am besten gibt man nämlich Äpfel dazu. Das in der Frucht enthaltene Pektin hält lange satt. Ihr Kalium entwässert. Auch gut für die Figur. Und dann wäre da noch das Vitamin C – das beschleunigt den Fettabbau (vgl. wissenschaftliche Untersuchungen). Ein unschlagbares Team also, der Apfel und die Flocke, wenn man ein paar Kalorien von seinem Speiseplan streichen möchte.