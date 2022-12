Alle Zutaten, ausser Mineralwasser, Maissirup und Kokosflocken, in einen grossen Krug geben und umrühren. Abdecken und vier Stunden in den Kühlschrank stellen. Etwas Maissirup in eine flache Schale träufeln und einige Kokosflocken in eine andere Schale geben. Die Ränder der stiellosen Weingläser erst in den Maissirup und dann in die Kokosflocken tauchen. Die gekühlte Sangria in den Gläsern servieren und in jedes Glas etwas Obst geben. Nach Belieben mit einem Rosmarinzweig garnieren und jedes Glas mit einem Spritzer Mineralwasser auffüllen. Der Wein kann für eine alkoholfreie Variante durch eine weitere Flasche Traubensaft oder Apfelwein, jeweils mit Kohlensäure, ersetzt werden.