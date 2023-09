Es ist keine Hexerei, aber sie schmeckt unheimlich gut, die feine, luftige Kaffeecreme. Sie ist einfach perfekt, wenn die Lust auf was kleines Süsses gross wird. Es braucht nicht viele Zutaten, um diese Top-Creme herzustellen. Eine Tasse Kaffee oder Espresso, zwei Esslöffel Puderzucker und etwas Vollrahm ist alles, was man benötigt. Und eine kleine PET-Flasche (50 cl) – Cola, Evian, Fanta, Henniez, was man zu Hause halt leer rumstehen oder grad ausgetrunken hat. Dann einen Kaffee aus der Maschine in eine Tasse geben, zwei Esslöffel Puderzucker dazurühren und auskühlen lassen. Den kalten Kaffee – am besten mit Hilfe eines Trichters – in die gut ausgewaschene PET-Flasche giessen und bis zur Hälfte mit Vollrahm auffüllen. Deckel auf die Flasche schrauben und so lange kräftig schütteln, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die Creme direkt von der Plastikflasche in ein Glas geben. Evtl. mit etwas Kakao- oder Schoggipulver bestreuen, und die Kaffeecreme mit Genuss löffeln.