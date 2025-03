Essen wir bald mehr Mehlwurmpulver?

Was gilt in der Schweiz?

In der Schweiz dürfen Grillen, Mehlwürmer im Larvenstadium sowie europäische Wanderheuschrecken schon seit 2017 zum menschlichen Verzehr angeboten werden. Sie «dürfen zum menschlichen Verzehr, als ganze Tiere, zerkleinert oder gemahlen, in Verkehr gebracht werden», schrieb das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer Mitteilung am 6. April 2017 dazu. Auch hier gilt: Die Verwendung muss klar deklariert werden. Die Schweiz war damit früher dran als die EU. Möglich war das, weil der Bundesrat damals für den Handel und Verkauf von Insekten stimmte. In diesem Fall ändert sich nichts für die Schweiz. Grundsätzlich gilt aber: Wenn die EU grünes Licht für eine Insektenart in Lebensmittel gibt, gilt das auch für die Schweiz.