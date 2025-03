Gesellige Abende mit vielen Freunden sind in Zeiten von Corona nicht angesagt. Deshalb bleiben jetzt wohl auch vermehrt Reste von Rot-, Weiss- und Roséwein in Flaschen übrig. Auf keinen Fall wegschütten. Denn so edel wie Wein selbst präsentiert sich auch hausgemachter Essig. Dazu braucht es allerdings eine sogenannte Essigmutter. Die gibts online oder in Bioläden und Drogerien zu kaufen – bei Mäni Graber aus dem Thurgau beispielsweise. Und der Obstverwerter weiss genau, wie wir mit der Mutter umgehen müssen.